PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве маршрутка въехала в авто полиции/

В Киеве маршрутка въехала в авто полиции

Сегодня ночью в Дарницком районе Киева столкнулись маршрутное такси и машина охраны.

ДТП

В итоге пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

ДТП произошло на Харьковском шоссе, 56. Со слов очевидцев, маршрутчик не среагировал и въехал в авто полиции.

На месте ЧП работали патрульная полиция и скорая помощь.

Читайте: В центре Киева задымился и заглох танк по дороге на репетицию парада

К слову, вчера вблизи Железнодорожного шоссе в Киеве произошло возгорание автомобиля Opel.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новые наказания за ДТП: видеофиксация и тюрьма
Репетиция парада ко Дню независимости: в Киеве снова перекроют ряд улиц
ДТП
В Молдове перевернулся автобус, который ехал в Затоку – есть жертвы
ДТП у Києві
На Северном мосту в Киеве ударились 6 авто – образовалась пробка
масштабна ДТП за участю автомобіля BMW
Авто разбросаны по дороге: в Киеве водитель BMW снес несколько машин
ДТП с украинцами в Польше: пострадавших оставили без медицинской помощи
Швидка допомога
Смертельное ДТП под Ровно: мотоциклист въехал в МАЗ
Наверное, не так припарковался. В Киеве эвакуатор увез машину Бэтмена
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка