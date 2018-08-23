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В Ровно пациент избил врача скорой

В Ровно пациент напал на врача скорой во время оказания помощи.

Нацполіція

В Ровно пациент избил одну из врачей скорой помощи, которая прибыла на вызов о серьезном ДТП, сообщает AIF.ua.

Врач Елена Михайлова получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Виновник произошедшего скрылся, но полиции удалось разыскать его с помощью номера, с которого вызвали скорую помощь.

Дело расследуют по факту нанесения легких телесных повреждений.

– После завершения лечения потерпевшей будет назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальные решения, в частности, сообщение злоумышленнику о подозрении, – рассказала инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая.

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К слову, в Одессе мужчина убил соседа из-за замечания о парковке автомобиля.

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