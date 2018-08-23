В торговом центре Шотландии распылили неизвестное вещество. 40 человек в больнице

В Глазго, Шотландия, в торговом центре Silverburn, было распылено неизвестное химическое вещество. Пострадало 40 человек.

Об этом сообщает The Scottish Sun.

По словам одного из очевидцев, из-за распыления неизвестного вещества у посетителей ТЦ начались приступы кашля. Все посетители торгового центра были срочно эвакуированы. Медики оказали помощь пострадавшим.

В данный момент неизвестно, какое вещество привело к отравлению посетителей Silverburn. Также не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Полиция Глазго срочно оцепила все подъезды к Silverburn и территорию вокруг торгового центра.

Читайте: В США из-за адского флешмоба девочка чуть не сгорела живьем (18+)

К слову, в Молдове перевернулся автобус, который следовал по маршруту Кишинев – Затока.