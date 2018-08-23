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В Одессе 78-летний мужчина выпал с 7-го этажа отеля

В одном из отелей в центре Одессы произошла трагедия – гость, который снимал комнату на 7-м этаже, выпал с балкона и погиб.

Швидка допомога

Об этом сообщает областная полиция.

Правоохранители установили, что погибшему мужчине 78 лет.

По предварительным данным, причина смерти – самоубийство.

Решается вопрос об открытии дела по ч. 1 ст. 115 – Умышленное убийство.

Читайте: В Вишневом девушка выпала из окна многоэтажки

Напомним, недавно в Киеве полуголый мужчина выпрыгнул из окна больницы.

Фото: dpchas.com.ua

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