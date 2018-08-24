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В Перу произошло сильное землетрясение – толчки ощущали по всей стране

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Землетрус

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные Геологической службы США.

– Толчки силой в 7,1 балла были зафиксированы утром в пятницу в Перу в 250 км на северо-запад от Мальдонадо на глубине 610 км, – говорится в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Пользователи соцсетей сообщают, что толчки ощущали по всей территории страны и на севере Чили.

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К слову, в городе Беммель, на границе Нидерландов с Германией, в ночь на 22 августа мужчина за рулем автомобиля намеренно врезался в здание мэрии.

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