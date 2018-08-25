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5 дней без еды и воды: семью на надувной лодке отнесло в открытое море (18+)

В районе Новороссийска семейную пару унесло на резиновой лодке в открытое море, где они пробыли 5 дней без еды и воды.

По словам женщины, они  хотели испытать новую надувную лодку, взяли с собой рыболовные снасти и пачку семечек, пишет КП. Планировали плавать около получаса, но через 15 минут после выхода в море с берега подул сильный холодный ветер, который начал выносить их в открытое море.

В течение всего времени в открытом море их лодка несколько раз переворачивалась, во время дождя воду вычерпывали из лодки ладонями.

Холодные ночи сменялись жаркими днями и у людей появились сильнейшие солнечные ожоги. Им пришлось пить морскую воду, поскольку пресной они с собой не взяли. Также супругов очень сильно покусали комары. На проходящих мимо кораблях криков о помощи не слышали.

На пятый день пару заметил капитан проходящего танкера – грек по имени Христос (ударение на первый слог). Моряки спасли людей, дали чистую одежду и накормили.

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Напомним, что Факты ICTV писали о несчастных случаях на воде и как себя вести в случае возникновения опасности.

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