В Луганской области 17-летний парень за рулем Opel Astra совершил смертельное ДТП. Одна девушка погибла, водитель и трое пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.

23 августа около 23.50 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге Белокуракино-Лубянка-Алексеевка из пгт. Белокуракино, не выбрал безопасной скорости движения.

Из-за этого он не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где совершил опрокидывание авто, сообщает пресс-секретарь Нацполиции Луганщины Татьяна Погукай.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель и еще три пассажирки (17-18 летние девушки) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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На Луганщине 17-летний водитель совершил ДТП: один человек погиб, четверо ранены / 3 фотографии

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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Фото: Нацполиция