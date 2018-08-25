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Смертельное ДТП на Сумщине: мотоциклист сбил трех девушек

В Сумской области 19-летний мотоциклист наехал на пешеходов в селе Спасское Кролевецкого района.

Известно, что двое людей пострадали и находятся в реанимации, 29-летняя девушка погибла. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Молодой человек на скорости совершил наезд на трех девушек, которые шли по улице села около трех часов ночи. В результате пострадавшая 1988 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.

На момент приезда сотрудников полиции пострадавшие молодые женщины и несовершеннолетняя девушка уже были госпитализированы в местную больницу.

Водитель транспортного средства покинул место происшествия. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла. Позже на одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, который вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями. А сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, это 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас работает сварщиком на одной из фирм в Киеве.

В полиции сообщили, что одной из пострадавших 14 лет. У нее диагностировали ушиб головы. Другая, 1980 г.р., получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Открыто уголовное дело. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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К слову, в Луганской области 17-летний парень за рулем Opel Astra совершил смертельное ДТП. Одна девушка погибла, водитель и трое пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.

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