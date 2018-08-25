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В Мукачево горели склады Новой почты

В Мукачево на Закарпатье произошел пожар на складах предприятия Новая почта. Огонь охватил площадь 2 тыс. 400 кв.м. Жертв и пострадавших нет.

Ликвидация пожара на складах предприятия Новая почта в Мукачево продолжалась почти 6 часов, сообщает ГСЧС.

– 24 августа в 20.50 в г. Мукачево по ул. Кооперативная, 4 в складском здании отделения Новой почты возник пожар.

25 августа в 2.40 пожар ликвидирован на площади 2 тыс. 400 кв.м, – говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Пожар тушили 52 спасателя и 11 машин.

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Тем временем в Новой Почте добавили, что терминал был оборудован всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности.

– После того, как будет получен доступ на территорию терминала, будет осуществлена ​​оценка убытков. Стоимость всех потерянных посылок будет компенсирована, – добавили в компании.

Ранее недалеко от Железнодорожного шоссе в Киеве загорелся автомобиль Opel – пострадал водитель.

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