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Упал с 20 метров и загорелся: в Болгарии перевернулся автобус с туристами

Сегодня около 17.30 возле болгарского города Своге в районе Искырского дефиле перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

ДТП

По данным местного издания temaonline, автобус ехал из Софии. По непонятным пока причинам он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, вылетел с извилистой трассы и упал с 20 м, перевернулся и загорелся.

В результате погибли 15 человек и еще 27 получили различные травмы. На место прибыли 15 машин скорой помощи.

По данным СМИ, в автобусе находилось 45 туристов.

27 августа объявлен в Болгарии днем национального траура.

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К слову, несколько дней назад в Молдове перевернулся автобус, который следовал по маршруту Кишинев – Затока.

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