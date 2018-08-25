Оставил записи и рисунки на стенах: парень повесился из-за игры Момо

Суицидальная игра для подростков Момо начала свою активность – появилась вторая жертва..

В Индии полиция расследует обстоятельства гибели 18-летнего школьника, который также играл в эту “игру”.

Об этом говорится на сайте Факты.

В индийском городе Дарджилинг юноша по имени Маниш Сарк повесился в кладовке возле своего дома. Выяснилось, что он оставил зловещие рисунки и надписи на стенах – в том числе “повешен”, “глаз дьявола” и другие.

– Такой же рисунок повешенного человека, который оставил Маниш, я видел в приложенииМомо. Эта игра ответственна за его смерть, – заявил кузен погибшего. – Мой сын был искренним, трудолюбивым и невинным. Он часто играл в онлайн-игры. Я уверена, что Момо забрала его от нас, – сказала убитая горем мать Чандра Майя Сарки.

Стало известно, что незадолго до смерти ученик 12-го класса частной школы присоединился к суицидальной игре Момо в приложении WhatsApp. Учительница Сарита Шарма сказала, что некоторые друзья Маниша также играли в Момо, но потом прекратили.

Маниш сначала относился к игре, как к развлечению. Он выполнил две задачи Момо, но потом ему надоело. Он попытался стереть игру, но она загадочным образом появлялась в его телефоне снова и снова.

“Я даже дважды переформатировал телефон”, – говорил юноша незадолго до смерти.

Напуганный, он все рассказал родителям. А уже через несколько дней покончил с собой.

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Напомним, что в Кривом Роге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна шестого этажа. Такой поступок связывают с суицидальной игрой Момо.