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Под Балаклеей горит свалка

Вблизи города Балаклеи Харьковской области сегодня в 12.05 загорелась несанкционированная свалка.

Пожежа

Об этом сообщает ГСЧС.

Огонь охватил площадь около 1,5 га, перекинулся на лесополосу и угрожал распространиться на рядом расположенную городскую свалку.

Для ликвидации пожара прибыли подразделения ГСЧС из Балаклеи, четырех соседних районов, а также бойцы ведомственной пожарной охраны Минобороны на трех единицах техники.

В 16.05 пожарный вертолет Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Он сделал 20 сбросов воды.

Работы по пожаротушению продолжаются. В 16.53 возгорание локализовано.

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Под Балаклеей горит свалка / 2 фотографии

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Напомним, 3 мая 2018 года на технической территории военного арсенала Минобороны в Балаклее произошел пожар – загорелась сухая трава с последующим одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших нет.

Фотоdsns.gov.ua

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