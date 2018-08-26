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В Кривом Роге ВАЗ сбил насмерть 9-летнюю девочку и скрылся

На улице Николая Свитальского в Кривом Роге около 18.20 автомобиль ВАЗ-21099 сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

Авто збило дитину

К сожалению, врачи скорой помощи не смогли спасти ребенка, сообщает 1tv.kr.ua.

Полиция объявила в городе план Перехват.

Правоохранители разыскивают темно-синий ВАЗ-21099 и просят всех очевидцев аварии обращаться в полицию.

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В Кривом Роге ВАЗ сбил насмерть 9-летнюю девочку и скрылся / 3 фотографии

Читайте: В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую

К слову, в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.

Фото1tv.kr.ua

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