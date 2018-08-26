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В Германии эвакуировали 18 тыс. человек из-за 500-килограммовой бомбы

В немецком городе Людвигсхафен во время строительных работ обнаружили опасную находку – бомбу времен Второй мировой войны.

Бомба у Німеччині

Власти города вынуждены были эвакуировать более 18 тыс. жителей, сообщает The Local.

Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

Взрывотехникам понадобилось около шести часов на обезвреживание бомбы.

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Теперь жители города смогут вернуться в свои дома.

 

К слову, в июле в Италии полиция эвакуировала более 11 тыс. человек после того, как обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Фото: Stadt Ludwigshafen

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