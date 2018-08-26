В Германии эвакуировали 18 тыс. человек из-за 500-килограммовой бомбы

В немецком городе Людвигсхафен во время строительных работ обнаружили опасную находку – бомбу времен Второй мировой войны.

Власти города вынуждены были эвакуировать более 18 тыс. жителей, сообщает The Local.

Вес боеприпаса составляет около 500 кг.

Взрывотехникам понадобилось около шести часов на обезвреживание бомбы.

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Теперь жители города смогут вернуться в свои дома.

К слову, в июле в Италии полиция эвакуировала более 11 тыс. человек после того, как обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

Фото: Stadt Ludwigshafen