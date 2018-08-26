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В Ровно таксист расстрелял пассажиров

На улице Данила Галицкого в Ровно в ночь на 26 августа между водителем такси и двумя его пассажирами произошел конфликт, который закончился стрельбой.

Пістолет

Об этом сообщает областная полиция.

Во время драки 48-летний таксист достал из авто спецустройство для отстрела резиновыми пулями и сделал предупредительный выстрел вверх, после чего прозвучало еще два выстрела.

В результате стрельбы ранен 30-летний пассажир. Он госпитализирован с ранением грудной клетки, угрозы жизни нет.

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Отмечается, что спецустройство зарегистрировано, у водителя такси есть разрешение.

По факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 – Хулиганство.

На днях в Киеве возле столичного автовокзала произошел конфликт между группой мужчин, который закончился стрельбой.

Фото: pixabay.com

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