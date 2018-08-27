700 грн/час. В центре Киева бордель замаскировали под массажный салон

В центре Киева правоохранители разоблачили заведение, оказывающее сексуальные услуги под видом массажного салона. Месячный доход учреждения составлял 250 тысяч гривен.
Правоохранители начали уголовное производство по факту организации в Киеве сексуальных услуг под видом массажного салона.
Доход от деятельности составлял 250 тысяч гривен в месяц, а стоимость услуг – 700 гривен в час, сообщает Нацполиция.
В салоне работала администратор, которая получала от клиентов деньги и передавала их организаторше бизнеса.
– 29-летняя киевлянка арендовала квартиру на улице Саксаганского и подыскивала девушек для оказания мужчинам интимных услуг.
Клиентов она находила через интернет по объявлению о предоставлении услуг эротического массажа.
Во время проведения санкционированных обысков в квартире, автомобиле и в жилом доме организатора изъяли деньги, мобильные телефоны, видеокамеру и компьютер, которые направили на экспертизу, – рассказывают в полиции.
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Начато уголовное производство по статье Cутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией.
Организаторше преступного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
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