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Бойню во Флориде устроил известный геймер: убил двух людей и застрелился

Стрельбу во Флориде во время турнира по видеоигре Madden NFL в городе Джексонвилл открыл прошлогодний победитель кибертурнира –24-летний Дэвид Катц из Балтимора.

Стрілянина у Флориді

Об этом сообщает издание The Los Angeles Times.

Известный геймер после проигрыша выхватил пистолет и открыл огонь, убив сразу двух человек и покончил с собой.

По уточненным данным, парень ранил также 11 человек.

Отмечается, что 26 августа в развлекательном комплексе The Jacksonville Landing проходил отборочный этап турнира. Двое его победителей должны были в октябре принять участие в главном соревновании по Madden NFL 19 в Лас-Вегасе с призом 25 тыс. долларов.

В доме Катца в Балтиморе уже провели обыск.

Официально о мотивах стрелка пока не сообщается.

 

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в развлекательном центре Джексонвилля (Флорида) погибли по меньшей мере 4 человека, еще 11 – получили ранения.

Фото: CFB Kings

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