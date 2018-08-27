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Ford вытолкнул Daewoo на встречку – лобовое ДТП с 4 авто в Киеве

Под Киевом произошло лобовое ДТП. Пострадали 3 человека.

Авария произошла в Боярке. Там Ford толкнул Daewoo на встречку. В итоге лоб в лоб два Lanos.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

– Госпитализированы три человека. Никто не был пристегнут,и – говорится в сообщении.

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Ford вытолкнул Daewoo на встречку – лобовое ДТП с 4 авто в Киеве / 2 фотографии

Читайте: Водителя зажало в салоне: на Франковщине авто упало в речку

К слову, в Сумской области 19-летний мотоциклист наехал на пешеходов. Пострадали 3 девушки.

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