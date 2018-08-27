Игрались с огнем: на Ровенщине двое детей погибли в пожаре

Вчера в Ривненской области произошел пожар. В результате погибли двое детей – двоюродные брат и сестра.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, пожар возник в одноэтажной, кирпичной хозяйственной постройке.

На момент прибытия спасательных подразделений деревянные крыша и перекрытия здания от сильного пламени обвалились.

Во время тушения и разборки конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тела двух малолетних детей – мальчика 2011 рождения и девочки 2012 рождения.

Огонь уничтожил крышу хозяйственной постройки, 30 кв. м перекрытия, вещи домашнего обихода, две тонны сена. Предварительная причина пожара – детская шалость с огнем. Проводится расследование.

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К слову, ранее в Рокитновском районе Ровенской области в результате ДТП, которое произошло сегодня утром, погибли двое несовершеннолетних парней.