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На Львовщине Honda въехала в электроопору: 8 пострадавших

В результате ДТП, которое произошло 26 августа в 19.18 в городе Бибрка Львовской области, пострадали 8 человек, в том числе 3 детей.

ДТП на Львівщині

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

На трассе Львов – Рогатин – Ивано-Франковск водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением и въехал в электрическую опору, после чего повредил ограждение близлежащих домов.

Водитель и 7 пассажиров авто получили травмы и были госпитализированы.

В частности, у одного ребенка сломано плечо, у второго – сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а у третьего – ушиб позвоночника.

У остальных пострадавших медики диагностировали переломы и ушибы.

Самое тяжелое состояние у водителя – у него закрытый перелом грудной клетки, правосторонний пневмогемоторакс и закрытая травма позвоночника.

Читайте: Смертельное ДТП на Сумщине: мотоциклист сбил трех девушек

Напомним, в Луганской области 17-летний парень за рулем Opel Astra совершил смертельное ДТП. Одна девушка погибла, водитель и трое пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.

Фото, видео: 032.ua

 

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