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Под Одессой повесилась 15-летняя беременная девушка

В Одесской области 26 августа повесилась 15-летняя девушка, которая на момент трагедии была беременная.

Самогубство

Об этом в Facebook сообщил советник главы Одесской ОГА по вопросам защиты детей, глава попечительского совета в детском доме Белгород-Днестровска Артем Поланский.

– В 2007 году опеку над Габриэлой назначили бабушке, но что-то пошло не так. Несколько раз она была в приюте, потом попала в наш детский дом, в результате юридической ошибки – ведь опека с бабушки не была снята. В прошлом году ее вновь вернули бабушке, – рассказал он о судьбе девочки.

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По его данным, 1,5 месяца назад девушку и бабушку избил 29-летний сожитель несовершеннолетней, и после этого ее снова привезли в приют, затем в больницу и снова вернули домой.

– Вчера Габриэла повесилась, – написал советник, отметив, что в гибели несовершеннолетней виноваты многие, в том числе он сам.

Полиция Одесской области пока не дала официальную информацию о случившемся.

Напомним, в Хмельницкой области 12-летняя школьница повесилась, потому что скучала по родным.

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