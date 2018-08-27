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В Днепре на ходу задымился автобус с пассажирами

В Днепре на территории Сичеславской Набережной задымился автобус №120. В салоне находились пассажиры.

Об этом сообщает Dnepr24.

Когда произошло задымление, водитель потушил дымящийся автобус. Ему помогали некоторые пассажиры.

По сообщению председателя профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаила Тонконогого, в больших автобусах иногда заклинивают тормозные колодки.

Это создает много дыма и выглядит как пожар. По его словам, это не подвергает пассажиров опасности.

Читайте: Водителя зажало в салоне: на Франковщине авто упало в речку

Напомним, как в Харькове на ходу сгорела Газель.

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