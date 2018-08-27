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В Харькове женщина съела мед и попала в реанимацию

В Харькове 34-летнюю женщину госпитализировали с анафилактическим шоком после того, как она попробовала мед.

Швидка допомога

В Харькове бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия 34-летней женщине, которая попробовала мед, сообщает Харьковский центр экстренной медицины.

Вызов поступил 26 августа в 21.27 по поводу аллергического отека. Оказалось, что реакцию вызвал именно мед.

Смотрите: Украинский мед: как выбрать и цена

С диагнозом анафилактический шок женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу №27.

Ранее в Харькове 15-летняя девочка напилась со своими сверстниками и отравилась алкоголем.

Фото: dpchas.com.ua

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