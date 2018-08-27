На Печерской площади в Киеве произошел прорыв трубопровода. В сети появились фото и видео последствий инцидента.

Авария произошла на сети горячего водоснабжения, сообщает Киев оперативный со ссылкой на очевидцев происшествия.

На видео видно, как из-под земли бьет фонтан воды.

Прорыв трубы повредил дорожное покрытие. Куски асфальта разлетелись на несколько метров.

Также из земли вырвало антипарковочные полусферы.

Находившийся неподалеку автомобиль полностью залит грязью.

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В Киеве прорвало трубопровод: асфальт разлетелся на несколько метров / 7 фотографий