PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Убил и расчленил: в Мексике нашли пропавшую украинку/

Убил и расчленил: в Мексике нашли пропавшую украинку

Мексиканец жестоко убил украинку, заманив ее к себе в квартиру.

На этой неделе украинка Ярослава Ненастина, которая пропала без вести 10 августа в мексиканском городе Сан-Педро-Чолуле, была найдена мертвой на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Хуехотцинго.

Об этом пишет elsoldepuebla.com.mx, передает Сегодня.

После расследования полиции удалось задержать предполагаемого убийцу, который вскоре должен предстать перед судом. Подозреваемый – гражданин Мексики.

Мужчина связался со своей жертвой в местной сети магазинов Окссо, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил и расчленил свою жертву.

Читайте: Поехал на заработки. В Польше загадочно умер украинец

Полиция смогла идентифицировать тело и предполагаемого убийцу, потому что у жертвы были татуировки, по которым ее смогли распознать.

Напомним, в мае в Черногории жестоко убили украинку-мультимиллионера.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Мексике разрешили секс в публичных местах
Военного, тело которого нашли в коллекторе, убили товарищи
Пассажирский самолет разбился в Мексике. На борту было более 100 человек
Трамп готов прекратить работу правительства – причина
Вела в клуб, а травила в отеле: в Скадовске задержана россиянка-убийца
Головой об батарею: под Киевом парень случайно убил будущего тестя
Убийство полковника милиции Ерохина заказал экс-нардеп – Матиос
Интернет дороже в 6 раз! Как не остаться в Мексике без денег и спасет ли испанский
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка