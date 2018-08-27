Убил и расчленил: в Мексике нашли пропавшую украинку

Мексиканец жестоко убил украинку, заманив ее к себе в квартиру.

На этой неделе украинка Ярослава Ненастина, которая пропала без вести 10 августа в мексиканском городе Сан-Педро-Чолуле, была найдена мертвой на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Хуехотцинго.

Об этом пишет elsoldepuebla.com.mx, передает Сегодня.

После расследования полиции удалось задержать предполагаемого убийцу, который вскоре должен предстать перед судом. Подозреваемый – гражданин Мексики.

Мужчина связался со своей жертвой в местной сети магазинов Окссо, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил и расчленил свою жертву.

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Полиция смогла идентифицировать тело и предполагаемого убийцу, потому что у жертвы были татуировки, по которым ее смогли распознать.

Напомним, в мае в Черногории жестоко убили украинку-мультимиллионера.