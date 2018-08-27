Водителя зажало в салоне: на Франковщине авто упало в речку

В Ивано-Франковской области, Косовском районе, автомобиль ЛуАЗ перевернулся в реку Лючка.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

Данная информация о происшествии поступила спасателям в 23.59 в воскресенье, 26 августа.

– Житель села Стопчатов, переезжая через реку Лючка, допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. Пассажир, 1959 года рождения, самостоятельно выбрался из кузова автомобиля, а водителя зажало в салоне автомобиля, – информирует пресс-служба ГСЧС в понедельник.

Ночью к месту чрезвычайного происшествия прибыли спасатели в составе трех человек и одна единица техники, которая вытащила водителя из автомобиля ЛуАЗ.

– Работники скорой медицинской помощи на месте происшествия осмотрели пострадавших и оказали им медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались, – отмечается в сообщении.

Как сообщило ГСЧС, в 00.30 к спасателям от прохожего поступила дополнительная информация о том, что в салоне автомобиля мог быть еще один пассажир, поскольку местонахождение его неизвестно, а его мобильный телефон отключен.

По состоянию на 2.00 понедельника, работники ГСЧС, визуально обследовали около 2 километра берегов и поверхности русла реки Лючка вниз по течению от места происшествия, однако потерпевшего не обнаружили.

По состоянию на 6.00 понедельника, 27 августа, место пребывания мужчины, жителя села Стопчатов, не установлено.

На месте происшествия запланирована работа водолазов.

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К слову, возле болгарского города Своге в районе Искырского дефиле перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.