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Масштабная драка в Киеве: футбольные фанаты устроили разборки

В Печерском районе столицы в одном из пабов подрались футбольные фанаты. В управление полиции доставили 9 участников конфликта.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции г. Киева в Facebook.

– Наряды полиции, которые патрулировали территорию в центральной части города, заметили конфликт на улице Большой Васильковской. Вызвав на помощь спецподразделение, полицейские задержали 9 активных участников, которых доставляют в Печерское управление полиции, – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта. После проведения первоочередной проверки события будет дана правовая оценка.

– Масштабная драка, связанная с футболом, в центре города на Васильковской. Говорят, что даже были слышны выстрелы, – пишет Киев оперативный.

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К слову, в Печерском районе Киева задержали местного жителя, который до смерти избил своего товарища.

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