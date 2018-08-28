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На Винниччине годовалый ребенок умер после купания

В Винницкой области умерла годовалая девочка, которую доставили с ожогом ноги. Родители трое суток самостоятельно лечили дочку, а когда обратились к врачам, было уже поздно.

Сообщение о происшествии в полицию поступило 27 августа в 3 часа ночи от врачей районной больницы, сообщает Нацполиция.

Выяснилось, что термические ожоги ребенок получил 24 августа во время купания.

Почти трое суток родители самостоятельно лечили ожоги ноги девочки, но ее состояние здоровья ухудшилось.

Тогда они обратились к врачам.

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27 августа в больнице ребенок умер. Предварительная причина смерти – болевой шок.

Запланировано проведение ряда процессуальных действий, назначены экспертизы. Открыто уголовное производство.

Ранее на помойке в Киеве нашли пакет с мертвым младенцем.

Фото: Рixabay

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