В результате ДТП, которое произошло утром в районе села Грибовка Одесской области с участием маршрутки, пострадали 11 человек, в том числе 3 детей.

Предварительно установлено, что водитель Mercedes Sprinter на повороте не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Volkswagen Transporter, сообщает обласная полиция.

После удара микроавтобус перевернулся на бок.

Всех 11 пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что маршрутка везла пассажиров из Кривого Рога в Затоку на отдых.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.





Не доехали до моря. Под Одессой разбилась маршрутка с людьми / 3 фотографии

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К слову, в Луганской области 17-летний парень за рулем Opel Astra совершил смертельное ДТП. Одна девушка погибла, водитель и трое пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.

Фото: od.npu.gov.ua