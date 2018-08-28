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Пожар в Киеве: Петровку окутал дым

В Киеве горит завод Маяк. Пострадал ли кто-то пока неизвестно.

Об этом в группе DTP KIEV INFO сообщили очевидцы.

– Петровка. Район городка. 2 пожарки полетели, – написала Ирина.

На фото виден дым, который поднимается вверх.

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Пожар в Киеве: Петровку окутал дым / 2 фотографии

Читайте: Со статуи Свободы эвакуировали 3,4 тыс. человек из-за пожара

К слову, в Ривненской области произошел пожар. В результате погибли двое детей – двоюродные брат и сестра.

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