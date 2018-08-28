Тянула младенца по песку и бросила на пляже: в Одессе разыскивают горе-мать

В Одессе полиция разыскивает женщину, бросившую сегодня младенца на пляже Отрада.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, передает УНИАН.

Вызов поступил около 17.00 о том, что на пляже Отрада находится брошенный младенец.

– За считанные минуты инспекторы отреагировали на вызов. Уже на месте патрульные увидели женщину, которая держала ребенка на руках. Заявительница рассказала, что неизвестная женщина шла по пляжу и тянула младенца по песку, держа за одну ручку. Небезразличная гражданка стала на защиту ребенка, не дав продолжать противоправные действия. Тогда мать бросила месячного сына и ушла в неизвестном направлении, – сообщили в пресс-службе.

На место происшествия сразу вызвали скорую. В патрульной полиции выразили благодарность женщине, которая спасла младенца, проявив гражданскую позицию.

Ребенка осмотрели медицинские работники – его жизни и здоровью ничего не угрожает. В дальнейшем младенца, которому на вид – до месяца, передадут в учреждение здравоохранения. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению личности матери и обстоятельств происшествия.

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К слову, в Одесской области полиция всю ночь искала 36-летнюю жительницу Подольского района, которая с больным двухмесячным ребенком сбежала в лес.