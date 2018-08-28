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В Киеве мужчина до смерти забил товарища

В Печерском районе Киева задержали местного жителя, который до смерти избил своего товарища.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение от женщины, которая обнаружила своего сына мертвым в квартире на улице Зверинецкой. По ее словам, сын был избит.

– Предварительно известно, что во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в разгар которого один избил другого. После драки они разошлись. 34-летний местный житель вернулся домой и лег спать, а на следующие сутки от полученных травм скончался, –  рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Им оказался 38-летний киевлянин, он признался в содеянном. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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К слову, в Польше 37-летний мужчина напал на украинцев в заведении общественного питания и побил их из-за национальности.

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