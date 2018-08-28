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В Николаеве нашли повешенным военнослужащего-контрактника

В Николаеве нашли тело военнослужащего военной службы по контракту. Предварительная причина смерти – повешение.

27 августа 2018 года в одном из домовладений Центрального района обнаружили тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни, сообщает 79 десантно-штурмовая бригада Николаев.

Предварительная причина смерти – механическая асфиксия из-за повешения.

Продолжаются следственные действия.

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Ранее в канализационном коллекторе на Харьковщине обнаружили тело 23-летнего военного с телесными повреждениями.

В убийстве бойца батальона Донбасс-Украина подозревают двух его товарищей по службе.

Фото: 79 десантно-штурмоваz бригада Николаев/Facebook

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