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Бил по голове и угрожал. Поляк напал на украинцев из-за национальности

В Польше 37-летний мужчина напал на украинцев в заведении общественного питания и побил их из-за национальности.

Поліція Польщі

Инцидент произошел несколько дней назад в одном из заведений общественного питания в городе Ленкница на западе Польши, сообщает Польское радио.

– 37-летний мужчина публично и без причины нецензурной лексикой оскорбил двух граждан Украины за их национальную принадлежность.

Кроме того, он нарушил телесную неприкосновенность одного из них, ударив его по голове, нанося пинки и дергая за одежду. Нападающий также угрожал лишением жизни, – сказала пресс-секретарь Уездной комендатуры полиции в Жарах Анета Берестецкая.

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Кроме того, подозреваемый повредил бытовую технику в заведении общественного питания, приведя к убыткам на сумму более 6 тыс. злотых.

Во время инцидента задержанный был пьян. Ему предъявили обвинение, однако освободили после внесения залога.

На днях в Польше три мужчины с мачете напали на молодую пару из Украины. Они были вынуждены прятаться на территории пожарной части.

Фото: Dreamstime

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