Вырвался из рук родителей: в Киеве авто сбило 4-летнего ребенка

Вечером 27 августа на улице Бойченко в Киеве авто сбило 4-летнего ребенка. Перед этим он вырвался из рук родителей и выбежал на проезжую часть.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Автомобиль ехал с небольшой скоростью. Мальчик госпитализирован.

– По предварительной информации, вечером мальчик, в 2014 году рождения, вырвался из рук родителей, выбежал на проезжую часть дороги и попал под колеса легкового автомобиля. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Как сообщили свидетели происшествия, автомобиль двигался с небольшой скоростью, – сообщили в полиции.

Читайте: В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую

Правоохранители добавили, что у водителя автомобиля взята кровь на экспертизу. Устанавливаются все детали происшествия.

К слову, в Запорожье на Набережной автомобиль сбил мать и 5-летнего ребенка.