Яд вместо вакцины: в Киеве уколом едва не убили ребенка

В Киеве ребенку едва не сделали смертельно опасный укол, вместо вакцины.

Мать девочки сама купила препарат – в аптеке известной сети, которой доверяла. Уже через несколько часов выяснилось женщине подсунули контрабандную гадость, которая могла нанести непоправимый вред!

Когда специалисты открывали вакцину, то увидели в жидкости хлопья. А это означало одно – ее замораживали и теперь она не пригодна для эксплуатации. При этом деньги за препарат, который стоит почти полторы тысячи гривен женщине пришлось еще и отвоевывать, ведь возвращать их аптека не хотела.

Позже выяснилось, что аптека торгует контрабандой из России.

Больше смотрите в сюжете программы Чрезвычайные новости.

Читайте: В Китае дефектными оказались сотни тысяч вакцин для детей

К слову, в Черниговской области после прививки умер ребенок.