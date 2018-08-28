В США из-за возгорания газовых баллонов с острова Свободы было эвакуировано более 3,4 тыс. человек.
Об этом сообщает ABC News.
– Остров Свободы и статуя Свободы были эвакуированы после того, как очевидная неудача строительства вызвала пожар в газовых баллонах, – говорится в сообщении.
Лодки переместили людей с острова Свободы на близлежащий остров Эллис. Каждая лодка вмещает от 500 до 1200 человек.
Один работник пострадал. У него не серьезные ранения.
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Со статуи Свободы эвакуировали 3,4 тыс. человек из-за пожара / 4 фотографии
Напомним, в Германии эвакуировали 18 тыс. человек из-за 500-килограммовой бомбы.
Фото: Alegh76/Dreamstime.com, скрины из сюжета ABC News
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