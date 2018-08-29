Брусчатка, завернутая в ткань и фаеры: подробности драки фанатов Динамо и Аякса

В пабе Бульдог на Большой Васильковской, 97, где 28 августа произошла драка между фанатами футбольных клубов Динамо и Аякс, были найдены куски брусчатки, завернутые в темную ткань.

Об этом пишет Страна со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.

Изначально в МВД обратилась сотрудница паба. Она заявила, что около 19.00 в заведение ворвались полсотни агрессивных молодых людей в характерных для ультрас татуировках, сломали мебель и избили отдыхающих в пабе голландцев.

На месте происшествия следователи позже изъяли остатки фаеров и куски брусчатки, завернутые в темную ткань, которыми избивали голландцев киевские ультрас.

Изначально в Печерское отделение полиции были доставлены 34 человека, которых сфотографировали, и, на большинство составили админпротоколы.

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Учитывая масштабы и последствия драки было заведено уголовное дело по ч.2 ст.296 УК Украины – Групповое хулиганство. В отношении девятерых самых активных участников драки решается вопрос о вручении подозрений.

Среди них – ранее судимый за групповой грабеж охранник из клуба Бинго (Святошино) и студенты различных учебных заведений Киева, входящие в ряды ультрас Динамо.

За групповое хулиганство, в случае вручения подозрений, им грозит до 5 лет тюрьмы. Правда может возникнуть проблема с потерпевшими – голландцы отказываются писать заявления об избиении из футбольной солидарности и не хотят иметь дел с украинской полицией.

Напомним, драка между футбольными фанатами произошла 28 августа в Печерском районе столицы. По информации свидетелей были слышны выстрелы.