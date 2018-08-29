Возмутилась хамству. В Бердичеве водитель маршрутки избил пассажирку

В Бердичеве водитель маршрутки напал на пожилую пассажирку и взял ее в заложники после того, как женщина возмутилась его хамству.

В Бердичеве пенсионерка возмутилась хамству водителя в городской маршрутке и оказалась в карете скорой помощи.

Пенсионерка зашла в маршрутку возле рынка. Уже там водитель начал вести себя по-хамски и едва не раздавив пассажиров.

Когда женщина должна была выходить на остановке, водитель подбежал к двери и начал выдирать у нее телефон, а потом толкнул. Пенсионерка упала на ступеньку и больше не смогла подняться.

Водитель закрыл дверь и повез пострадавшую с другими пассажирами на конечную остановку.

За что водитель оскорблял людей и почему попытался похитить свою жертву? Подробнее – в сюжете Чрезвычайных новостей.

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Напомним, летом Украину всколыхнули немало новостей о смертельных ДТП с участием рейсовых маршрутов. Почему маршрутки не возят, а убивают пассажиров, узнали Факты ICTV.