Под Львовом пьяный полицейский насмерть сбил двух человек на скутере

28 августа в 23.50 в селе Жарков Львовской области полицейский, находясь за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения врезался в скутер. Погиб 18-летний водитель и 19-летний пассажир.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

– Предварительно установлено, что на сельской дороге произошло столкновение автомобиля Renault и скутера. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир – жители Бродовского района. За рулем автомобиля вне службы находился работник одного из подразделений полиции Львовщины. По результатам медицинского осмотра установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

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По факту ДТП открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц). Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

К слову, в Луганской области 17-летний парень за рулем Opel Astra совершил смертельное ДТП. Одна девушка погибла, водитель и трое пассажиров попали в больницу с телесными повреждениями.