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Под Одессой 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой

В Беляевском районе Одесской области 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой, когда остался без присмотра.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

– Предварительно установлено, что мать хлопотала по хозяйству, ребенок играл рядом. Во дворе стояла большая кастрюля с водой. Мать оставила мальчика на несколько минут в одиночестве, а когда вернулась, обнаружила его в кастрюле, – говорится в сообщении.

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Женщина пыталась самостоятельно привести сына в чувство, но он умер.

Все обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.

К слову, в Одессе полиция разыскивает женщину, бросившую младенца на пляже Отрада.

Фото: dreamstime.

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