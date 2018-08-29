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Разбой, грабеж и поджог. В Киеве напали на книжный магазин

На улице Строителей, 4 в Киеве сегодня вечером неизвестные напали на книжный магазин.

Напад на магазин

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что нападавшие избили продавца, забрали деньги, закрыли магазин и подожгли.

На месте происшествия находятся три пожарные машины, две скорые и два авто полиции.

Читайте: В Киеве ограбили ювелирный магазин – охранник погиб

Фото: dtp.kiev.ua

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