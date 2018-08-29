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В Греции загорелся паром с тысячей человек на борту

Пассажирский паром с 1016 людьми благополучно вернулся в порт Пирей после того, как у него на борту возник пожар.

Пожар на борту парома вспыхнул, когда он был в пути из острова Идра на Крит, сообщает Reuters со ссылкой на греческую береговую охрану.

Паром Элефтериос Венизелос перевозил 875 пассажиров и 141 члена экипажа.

Около полуночи стало известно о возгорании в отделении для стоянки автомобилей.

Власти распорядились отправить в этот район воздушные и морские экстренные службы.

– Это была огромная операция, все пошло по плану, – сказал представитель береговой охраны Никос Лагдианос.

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Очевидцы в Пирее рассказывают, что видели пассажиров в спасательных жилетах, которые спускались по боковым лестницам, когда с корабля шел дым.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причина пожара пока не известна.

По одной из версий, огонь мог вспыхнуть в одном из автомобилей. На судне находились более 200 машин, в том числе грузовики.

Ранее в Ровенской области двое детей погибли из-за игр с огнем.

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