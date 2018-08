В Греции загорелся паром с тысячей человек на борту

Пожар на борту парома вспыхнул, когда он был в пути из острова Идра на Крит, сообщает Reuters со ссылкой на греческую береговую охрану.

Паром Элефтериос Венизелос перевозил 875 пассажиров и 141 члена экипажа.

Около полуночи стало известно о возгорании в отделении для стоянки автомобилей.

Власти распорядились отправить в этот район воздушные и морские экстренные службы.

Очевидцы в Пирее рассказывают, что видели пассажиров в спасательных жилетах, которые спускались по боковым лестницам, когда с корабля шел дым.

Greek passenger ferry docks at Piraeus after fire; no injuries reported https://t.co/9CIhQ3ChJm pic.twitter.com/Nsx1jVeC8t

— Reuters Top News (@Reuters) 29 серпня 2018 р.