В Харькове из окна многоэтажки выпал ребенок

В Харькове выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть 4-летний мальчик.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, сегодня, 29 августа, около 11.00 в Индустриальное отделение полиции поступила информация о том, что из окна 6-го этажа жилого дома на улице Мира выпал ребенок.

По сведениям полиции, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что детская кроватка стояла у раскрытого окна. Во время несчастного случая мать мальчика находилась дома. Она спала. От полученных травм 4-летний мальчик умер.

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Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Святошинском районе Киева в результате падения из окна погибла 7-летняя девочка.