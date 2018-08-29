В Польше разбился микроавтобус с украинцами

Вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши произошло ДТП. Один гражданин Украины погиб, а другой получил травмы.

Об этом рассказал представитель полиции уезда города Мислибож Яцек Полещук, передает Укринформ.

– Погиб один пассажир микроавтобуса – гражданин Украины. Еще один украинец, который был в этом автомобиле, получил травмы, – заявил Полещук.

По его словам, травмы получили также водитель-поляк, а также двое работников дорожных служб. Они перевезены в госпиталь города Гожув Велькопольский.

По неофициальной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик и не успел затормозить перед автомобилем дорожных служб. Водитель микроавтобуса был трезв.

Автодорога S3 была заблокирована на несколько часов в обоих направлениях.

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