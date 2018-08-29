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В Польше украинец ударил ножом мужчину

33-летний украинец ударил ножом в живот своего сожителя в Польше.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на полицию.

Информацию об инциденте поступила в полицию Варшавского-Западного уезда. Прибывшие на место правоохранители увидели пострадавшего с колотой раной живота, а также человека, который оказывал ему помощь.

Полицейские задержали четырех человек, которые находились с 33-летним гражданином в доме.

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По информации правоохранителей, все были пьяные и имели в крови от 2 до 2,5 промилле алкоголя. Украинец напал на своего сожителя после того, как между ними произошла ссора.

За совершение этого преступления украинцу может угрожать даже пожизненное лишение свободы.

Ранее во Вроцлаве погиб 46-летний украинский строитель – на него упали конструктивные элементы лестницы.

Фото: dreamstime.

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