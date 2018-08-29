Открытый перелом черепа. На Ровенщине ребенок попал в отсек картофелекопалки

В Ровенской области 14-летняя девочка попала в отсек картофелекопалки во время сбора урожая. За ее жизнь борются врачи.

Чрезвычайное происшествие произошло 28 августа около 17.30 в селе Висово Ровенской области.

– 14-летняя жительница села Висово попала в отсек картофелекопалки во время сбора урожая. Пострадавшую в тяжелом состоянии реанимобилем доставили в Ровно, где за ее жизнь борются врачи, – сообщает Нацполиция.

У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы свода черепа и травму головы.

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Причины ДТП устанавливают правоохранители в рамках досудебного расследования.

К слову, в Одесской области 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой, когда остался без присмотра.

Фото: dpchas.com.ua