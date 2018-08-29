PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Открытый перелом черепа. На Ровенщине ребенок попал в отсек картофелекопалки/

Открытый перелом черепа. На Ровенщине ребенок попал в отсек картофелекопалки

В Ровенской области 14-летняя девочка попала в отсек картофелекопалки во время сбора урожая. За ее жизнь борются врачи.

Швидка допомога

Чрезвычайное происшествие произошло 28 августа около 17.30 в селе Висово Ровенской области.

– 14-летняя жительница села Висово попала в отсек картофелекопалки во время сбора урожая.

Пострадавшую в тяжелом состоянии реанимобилем доставили в Ровно, где за ее жизнь борются врачи, – сообщает Нацполиция.

У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы свода черепа и травму головы.

Читайте: Яд вместо вакцины: в Киеве уколом чуть не убили ребенка

Причины ДТП устанавливают правоохранители в рамках досудебного расследования.

К слову, в Одесской области 11-месячный мальчик утонул в кастрюле с водой, когда остался без присмотра.

Фото: dpchas.com.ua

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как подготовить ребенка к первому смартфону – советы Минздрава
На Винниччине годовалый ребенок умер после купания
Что будут выдавать при рождении ребенка: перечень товаров из Пакета малыша
Поліція Польщі
Поехал на заработки. В Польше загадочно умер украинец
Без нагрузки на спину. Как правильно носить школьный рюкзак
Операция без единого вскрытия: в Луцке спасли 7-месячного ребенка
Игрались с огнем: на Ровенщине двое детей погибли в пожаре
Без столовой и спортзала: как учатся дети на Прикарпатье
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка