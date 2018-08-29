Выехал на встречку: в ДТП под Киевом пострадали 5 человек

Сегодня в 6.00 на автодороги Киев – Знаменка вблизи с Леоновка Кагарлицкого района Киевской области произошло ДТП.

В результате были травмированы 5 человек, среди них – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

– Предварительно водитель автомобиля Volkswagen Passat – 31-летний житель Кривого Рога, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем FORD Transit.

Кроме 69-летнего водителя FORD, многочисленные телесные повреждения получили четверо его пассажиров – две женщины, 67 и 37 лет и несовершеннолетние мальчик и девочка, 11 и 10 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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К слову, вблизи населенного пункта Новогродек Поморский в Западнопоморском воеводстве на северо-западе Польши произошло ДТП. Один гражданин Украины погиб, а другой получил травмы.