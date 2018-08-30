Акция протеста под судом во Львове. Активисты подожгли фаеры

Во Львове активисты заблокировали здание суда, в котором должно было состояться заседание по делу участника националистического движения С14 Марка “Майора”, подозреваемого в нападении на полицейского.

Об этом в Facebook сообщил активист С14 Сергей Мазур.

По его словам, активисты собрались у здания суда и требуют освободить подозреваемого.

Позже стало известно, что суд сегодня не состоится – “Майора” не доставили, а заседание перенесли на 6 сентября.

– Львов бунтует из-за судейского безобразия. Майора незаконно не доставили и поэтому перенесли суд на 6 сентября. Люди заблокировали работу суда. Все здание в дыму, – написал Мазур.

Читайте: Стрельба в Харькове: версии и все, что нужно знать

Участники С14 также проводят акцию протеста у здания областного управления МВД.





Напомним, во Львове арестовали мужчину, который ножом ранил полицейского во время задержания за граффити. Позже этого полицейского наградили оружием и служебным жильем.

Фото: Сергій Мазур