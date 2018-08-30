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Кричала “Помогите!” В Киеве ограбили и изнасиловали женщину

В Киеве на Березняках около 4.00 неизвестный ограбил и изнасиловал женщину.

Згвалтування у Києві

Об этом сообщают очевидцы в группе Наш дом – Березняки в Facebook.

– Начиная с 5.00, за полчаса/час увидел более 20 патрульных машин и 3 скорые…А в 6.00 в одно место слетелось около 6-7 машин, скрутили кого-то…Сейчас приехала экспертиза с чемоданчиком и пошли во двор Бучмы, 8, оттуда выехала скорая…Изнасилование с ограблением. Подозреваемого задержали, – написал в группе киевлянин Олег Бондарчук.

Другие киевляне пишут, что в 4.00 проснулись от крика: Помогите, помогите!

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Ранее Факты ICTV писали, что 4 августа мужчина 1978 года рождения изнасиловал 15-летнюю дочь с диагнозом ДЦП.

Фото: Олег Бондарчук‎Надежда Ермоленко

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